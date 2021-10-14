***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2021 19:12
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK72227 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 317
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72227
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,7297
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
4 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
5 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
6 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 55.000.000 TL nominal değerli 317 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 07.07.2022 itfa tarihli TRFDZBK72227 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,7297 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970906
BIST