***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK52237 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2022Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK52237Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme T Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,2342 1.234.200 Evet2 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,4555 1.455.500 Evet3 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,4236 1.423.600 Evet4 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 1,413 1.413.000 Evet5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 1,4129Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli 13.05.2022 itfa tarihli TRFDZBK52237 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,4129 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029940BIST