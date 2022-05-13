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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.05.2022 12:50
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK52229 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 172
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK52229
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,405 983.500 Evet
2 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,4507 1.015.490 Evet
3 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,4188 993.160 Evet
4 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 1,4082 985.740 Evet
5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 1,4081 985.670 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 70.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 70.000.000 TL nominal değerli 172 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli 13.05.2022 itfa tarihli TRFDZBK52229 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030114


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Yarım 2.925 3.003 -15,07  
Çeyrek 1.467 1.502 -7,53  
Gümüş.Ons 20,77 20,80 0,10  
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