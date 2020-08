***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanın Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDENİZ ÜLKE ARIBOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Dekanı 0 - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiDERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.12.2012 İcrada Görevli YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Evet - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiNİHAT SEVİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.01.2013 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi - Evet - Bağımsız Üye Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiHAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, MetLife Yönetim Kurulu Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi E