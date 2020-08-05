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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanın Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Dekanı 0 - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.12.2012 İcrada Görevli YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Evet - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
NİHAT SEVİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.01.2013 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi - Evet - Bağımsız Üye Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
HAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, MetLife Yönetim Kurulu Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi E



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRKCM 3,96 418.171.091 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.365.009 % 10,00  
KLGYO 7,92 29.995.131 % 10,00  
AVISA 13,99 8.546.037 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.593.273 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2251 9,2714 % 2,84  
Frank 7,7338 7,7803 % 3,02  
Riyal 1,8721 1,8815 % 2,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.044 2.044 24,66  
Altın Gr. 462 462 15,02  
Cumhuriyet 3.029 3.080 95,80  
Tam 3.120 3.169 98,30  
Yarım 1.515 1.547 50,40  
Çeyrek 760 775 24,10  
Gümüş.Ons 27,01 27,05 1,03  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,36  
B. Petrol 46,11 46,11 1,68  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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