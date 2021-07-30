***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.07.2021 21:27
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.776,92 EUR 100 İştirak
JSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.091,35 RUB 100 İştirak
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.999.840,82 TRY 100 İştirak
Deniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirak
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirak
Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699.997,00 TRY 100 İştirak
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirak
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 17000000 16.994.714,53 TRY 99,97 İştirak
Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirak
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 400000000 300.240.497,36 TRY 75,06 Dolaylı İştirak
Euro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirak
Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.968,71 TRY 99,99 Dolaylı İştirak
Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Para ve Ödeme Hizmetleri 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 İştirak
Deniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirak
Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlaması, Araştırma, Geliştirme, Yenilik ve İnovasyon 35000000 34999850 TRY 100 Dolaylı İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953672
BIST