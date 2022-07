***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 14.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 14.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 10.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 13.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 02.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 3000000000 USD Yurtdışı 07.04.2022 07.04.2023 Yurtdışı SatışBorçlanma Aracı 25000000000 TRY Yurtiçi 03.09.2021 03.09.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.776,92 EUR 100 İştirakJSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.234,15 RUB 100 İştirakDeniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.999.840,82 TRY 100 İştirakDeniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirakDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirakIntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699999 TRY 100 İştirakEkspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirakDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 17000000 16.994.714,53 TRY 99,97 İştirakDeniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirakDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 400000000 299.640.595,86 TRY 74,91 Dolaylı İştirakEuro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirakAçık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.969,57 TRY 99,99 Dolaylı İştirakfastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Para ve Ödeme Hizmetleri 35000000 35000000 TRY 100 İştirakDeniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirakNeohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlaması, Araştırma, Geliştirme, Yenilik ve İnovasyon 35000000 34999950 TRY 100 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044555BIST