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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2022 13:29
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 14.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 14.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 10.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 13.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 02.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 3000000000 USD Yurtdışı 07.04.2022 07.04.2023 Yurtdışı Satış
Borçlanma Aracı 25000000000 TRY Yurtiçi 03.09.2021 03.09.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.776,92 EUR 100 İştirak
JSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.234,15 RUB 100 İştirak
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.999.840,82 TRY 100 İştirak
Deniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirak
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirak
Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699999 TRY 100 İştirak
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirak
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 17000000 16.994.714,53 TRY 99,97 İştirak
Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirak
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 400000000 299.640.595,86 TRY 74,91 Dolaylı İştirak
Euro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirak
Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.969,57 TRY 99,99 Dolaylı İştirak
fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Para ve Ödeme Hizmetleri 35000000 35000000 TRY 100 İştirak
Deniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirak
Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlaması, Araştırma, Geliştirme, Yenilik ve İnovasyon 35000000 34999950 TRY 100 Dolaylı İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044555


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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Sterlin 20,7025 20,8064 % 0,09  
Frank 17,5995 17,7055 % -0,23  
Riyal 4,5848 4,6078 % 0,05  
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Altın Ons 1.742 1.743 2,04  
Altın Gr. 967 967 1,38  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.466 6.644 58,00  
Yarım 3.165 3.249 29,00  
Çeyrek 1.585 1.621 11,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,04  
B. Petrol 107 107 2,47  
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