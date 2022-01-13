***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2022 tarihli kararı kapsamındaBankamız Kredi Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hakan ATEŞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Derya KUMRU ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu ÇALIKLI'nın seçilmesine, Bankamız Kredi Komitesi yedek üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşturulmasınakarar vermiştir.Kredi KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHakan AteşÜyeİcrada Görev Alan Üye – Genel MüdürDerya KumruÜyeİcrada Görev Alan ÜyeBurcu ÇalıklıÜyeİcrada Görev Alan ÜyeHesham Abdulla Qassim AlqassimYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeJonathan Edward MorrisYedek Üyeİcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993600BIST