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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.01.2022 17:34
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

         Bankamızın Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2022 tarihli kararı kapsamında
  Bankamız  Kredi Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hakan ATEŞ  ile Yönetim Kurulu Üyesi Derya KUMRU ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu ÇALIKLI'nın  seçilmesine,   Bankamız  Kredi Komitesi yedek üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla  Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in seçilmelerine,   Kredi Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına  
karar vermiştir.
                                                                                                Kredi Komitesi
         Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Hakan  Ateş
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür

    Derya  Kumru
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye

    Burcu  Çalıklı
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye

    Hesham  Abdulla Qassim Alqassim
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Jonathan  Edward Morris
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993600


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