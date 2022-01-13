***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.01.2022 17:34
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Bankamızın Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2022 tarihli kararı kapsamında
Bankamız Kredi Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hakan ATEŞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Derya KUMRU ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu ÇALIKLI'nın seçilmesine, Bankamız Kredi Komitesi yedek üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına
karar vermiştir.
Kredi Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hakan Ateş
Üye
İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür
Derya Kumru
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Burcu Çalıklı
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Jonathan Edward Morris
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993600
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3200
|Açılış
|: 13,6000
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3974
|Açılış
|: 15,5700
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7003
En Düşük
15,0822
18:05788,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 11,88
|Açılış
|: 788,85
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGYO
|3,08
|108.514.084
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|48.810.197
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,28
|1.856.551
|% 9,96
|
|LINK
|33,34
|72.185.110
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.894.278
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|854.688
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.119.053.019
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.961.397.794
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.312.010.546
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.108.562.600
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.054.319.068
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.119.053.019
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.323.777.786
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.911.647.732
|% 0,52
|
|GARAN
|11,88
|2.108.562.600
|% 0,25
|
|THYAO
|28,78
|4.961.397.794
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5216
|13,5435
|% 2,42
|
|Euro
|15,5227
|15,5536
|% 2,62
|
|Sterlin
|18,4666
|18,5592
|% 2,16
|
|Frank
|14,7548
|14,8436
|% 2,37
|
|Riyal
|3,5801
|3,5981
|% 1,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-9,94
|
|Altın Gr.
|789
|789
|12,14
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,17
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|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,09
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Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
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17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem