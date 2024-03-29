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***DNZ* *DZY* *DZYMK* *DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

29.03.2024 18:48
***DNZ* *DZY* *DZYMK* *DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***DNZ******DZY******DZYMK******DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [DNZ, DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

          
19.09.2023 tarihli Kap Bildiriminde Şirketimizin sahip olduğu Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 'nin  5.000 adet A Grubu ve 299.678.562,312 adet B Grubu payının Denizbank A.Ş.'ye satılması planlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'ne göre her iki grup payın baz ve işlem fiyatı, başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile 4,91 TL olarak belirlenmiştir.
 
İşlem Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecektir.  Söz konusu işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (29.03.2024) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. İşlemin 02.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 
Pay devri ile DenizBank Finansal Hizmetler Grubu içinde organizasyonel yapının sadeleştirilerek her üç taraf için de verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.
 
İşlem SPK II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 14. maddesi ç bendi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamındadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264480


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