***DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.08.2023 09:16
***DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 11,3636363 TL Teorik Fiyat: 316,636 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188881
BIST
'
17:247.593
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,15
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2425,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -1,4196
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2428,1066
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -1,4197
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:241.587,46
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -86,77
|Açılış
|: 1.588,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.260.007
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,70
|2.568.236.068
|% -11,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.333.903
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.577.769
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.443.383
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.896.500
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|THYAO
|233,90
|12.487.732.769
|% -2,42
|
|KLSER
|114,90
|10.559.602.073
|% -9,81
|
|TUPRS
|129,20
|8.212.985.329
|% -0,23
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|EKGYO
|8,51
|5.081.433.530
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,11
|2.156.147.856
|% 4,58
|
|HALKB
|13,73
|4.062.093.346
|% 4,57
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7191
|25,7738
|% -5,21
|
|Euro
|27,8846
|28,0798
|% -4,90
|
|Sterlin
|32,4631
|32,6259
|% -5,84
|
|Frank
|29,0856
|29,2608
|% -5,69
|
|Riyal
|6,8392
|6,8735
|% -5,33
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.589
|1.589
|-85,17
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.783
|11.056
|-308,00
|
|Yarım
|5.408
|5.549
|-150,00
|
|Çeyrek
|2.696
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|-1,13
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-0,18
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135
-
17:36XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 203, 876.00 milyon TL de
-
17:36KONYA
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 5, 665.60 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 904 adet işlem