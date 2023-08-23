***DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOAS24.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDOGUS OTOMOTIV DOAS 11,3636363 10,2272726Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188680BIST