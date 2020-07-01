***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 17:44
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853773
BIST
18:00115.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.146,69
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:006,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:007,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:00389,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,40
|Açılış
|: 389,18
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.765.629
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.289.237
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|ULAS
|5,42
|7.231.082
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,29
|17.891.535
|% -5,68
|
|RTALB
|33,02
|56.645.249
|% -5,60
|
|KRDMD
|3,25
|2.055.635.812
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|1.280.675.113
|% -2,01
|
|ASELS
|32,74
|1.278.462.664
|% 0,80
|
|THYAO
|12,28
|1.260.752.567
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.056.173.832
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,25
|2.055.635.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|954.953.933
|% -1,46
|
|ODAS
|2,54
|1.056.173.832
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|825.083.968
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,51
|485.944.926
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5162
|8,5589
|% 0,49
|
|Frank
|7,2248
|7,2683
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
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