***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2020 16:05
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889230
BIST
16:231.324
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 29,09
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.324
En Düşük
1.278
16:237,5646
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,1514
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:238,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1923
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:23452,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -11,59
|Açılış
|: 452,54
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:23
|IZTAR
|12,76
|4.079.010
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.143.840
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.162.334
|% -9,70
|
|GARAN
|9,49
|9.109.382.820
|% 7,23
|
|KRDMD
|4,86
|4.618.471.753
|% 5,88
|
|YKBNK
|3,14
|4.007.178.350
|% 7,17
|
|AKBNK
|6,58
|2.183.401.239
|% 4,94
|
|VAKBN
|4,94
|1.702.683.375
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,14
|4.007.178.350
|% 7,17
|
|GARAN
|9,49
|9.109.382.820
|% 7,23
|
|KRDMD
|4,86
|4.618.471.753
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,95
|855.757.368
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,94
|1.702.683.375
|% 3,78
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5594
|7,5646
|% -1,96
|
|Euro
|8,9479
|8,9579
|% -2,10
|
|Sterlin
|9,9705
|10,0205
|% -2,35
|
|Frank
|8,2494
|8,2991
|% -2,18
|
|Riyal
|2,0081
|2,0182
|% -2,12
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,33
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,78
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|-96,21
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-46,55
|
|Çeyrek
|725
|742
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|