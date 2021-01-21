***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 15:18
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903671
BIST
16:371.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:377,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0607
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:378,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:37442,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,30
|Açılış
|: 442,44
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VAKFN
|6,60
|180.249.347
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.531.329
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,04
|80.275.345
|% -8,70
|
|GARAN
|10,14
|2.045.446.773
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,53
|1.942.944.013
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.072.901.907
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,97
|999.051.310
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,21
|810.680.656
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,53
|1.942.944.013
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|591.772.636
|% 0,63
|
|TSKB
|1,96
|505.559.755
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,21
|810.680.656
|% 0,63
|
|KARSN
|4,55
|1.072.901.907
|% 9,90
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3619
|7,3646
|% -0,73
|
|Euro
|8,9641
|8,9696
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0774
|10,1280
|% -0,17
|
|Frank
|8,2849
|8,3348
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,60
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-8,06
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,11
|
Seans Raporu
16:35
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