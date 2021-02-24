***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 16:13
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912204
BIST
16:091.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,85
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:097,1830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1850
En Düşük
7,0712
16:098,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0859
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:09416,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,50
|Açılış
|: 416,01
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:09
|DOBUR
|20,24
|2.392.648
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|5.619.854
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|7.021.284
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.137.290
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.753.359
|% -9,95
|
|MEGAP
|8,09
|76.889.980
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.889.980
|% -9,91
|
|KOZAL
|136,10
|1.758.007.438
|% 2,02
|
|PGSUS
|84,10
|1.185.897.149
|% -0,06
|
|ODAS
|4,08
|960.420.439
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,32
|779.049.850
|% -0,85
|
|TKNSA
|16,29
|333.753.359
|% -9,95
|
|ODAS
|4,08
|960.420.439
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,24
|126.362.052
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,52
|331.988.929
|% 7,36
|
|TKNSA
|16,29
|333.753.359
|% -9,95
|
|PGSUS
|84,10
|1.185.897.149
|% -0,06
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1799
|7,1830
|% 1,09
|
|Euro
|8,7168
|8,7225
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0799
|10,1305
|% 0,81
|
|Frank
|7,8526
|7,8999
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9034
|1,9129
|% 0,75
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,73
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, ISCTR
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.61 ) 1, 312
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, DOBUR, MERIT, YYAPI, IDEAS, METUR, PKENT, NIBAS, KSTUR, AYEN
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, IHLAS, DITAS, KARSN, SAYAS, DIRIT, MEGAP, TKNSA, MZHLD
-
16:21
TACTR, MERIT, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında