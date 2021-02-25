***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 12:01
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912627
BIST
12:411.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,05
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:417,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2123
En Düşük
7,1530
12:418,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8107
En Düşük
8,7148
12:41414,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,28
|Açılış
|: 414,36
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:41
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|2.833.561
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|KRONT
|59,65
|18.737.530
|% -5,91
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|PETKM
|5,38
|1.146.982.061
|% 4,26
|
|KARSN
|4,70
|656.172.660
|% 0,00
|
|THYAO
|13,14
|653.604.126
|% 2,42
|
|SASA
|43,20
|587.638.416
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,90
|502.439.790
|% 1,05
|
|PETKM
|5,38
|1.146.982.061
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,33
|455.500.899
|% 2,64
|
|IHLAS
|0,90
|138.417.324
|% 0,00
|
|KARSN
|4,70
|656.172.660
|% 0,00
|
|TSKB
|1,76
|193.164.530
|% 1,15
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1981
|7,2002
|% 0,43
|
|Euro
|8,8058
|8,8107
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,1501
|10,2010
|% 0,43
|
|Frank
|7,9128
|7,9605
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9112
|1,9208
|% 0,28
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,08
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,46
|66,46
|0,28
|