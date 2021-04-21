***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:54
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929916
BIST
12:091.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:098,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1751
En Düşük
8,0986
12:099,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0716
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8405
En Düşük
9,7531
12:09465,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,05
|Açılış
|: 465,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:09
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.360.823
|% 9,52
|
|FENER
|35,00
|73.867.793
|% 9,38
|
|JANTS
|775,10
|40.080.365
|% 9,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.513.657
|% -10,00
|
|BNTAS
|5,00
|33.714.719
|% -9,75
|
|ANELE
|4,48
|73.063.386
|% -9,49
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|DARDL
|20,04
|11.367.427
|% -8,91
|
|PETKM
|6,46
|657.767.712
|% -1,67
|
|GARAN
|7,00
|462.079.949
|% -1,27
|
|EREGL
|18,22
|414.584.699
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,16
|319.984.105
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,08
|217.996.012
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.996.012
|% -1,89
|
|PETKM
|6,46
|657.767.712
|% -1,67
|
|ODAS
|2,48
|168.925.972
|% -8,82
|
|GARAN
|7,00
|462.079.949
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,84
|111.987.618
|% 0,00
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1720
|8,1751
|% 0,84
|
|Euro
|9,8338
|9,8405
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3142
|11,3709
|% 0,39
|
|Frank
|8,8464
|8,8997
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1654
|2,1762
|% 0,45
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,45
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|24,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|11,88
|
|Çeyrek
|744
|761
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,04
|
|B. Petrol
|66,05
|66,05
|-0,52
|