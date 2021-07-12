***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 16:26
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950304
BIST
16:201.364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,40
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.364
16:208,6336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
16:2010,2412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0514
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
16:20500,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,74
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler16:19
|VBTYZ
|13,72
|45.552.815
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|27.334.145
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,16
|1.562.927
|% 6,67
|
|ERBOS
|142,70
|141.164.374
|% 6,65
|
|AVHOL
|5,33
|10.167.834
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.740.135
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,72
|19.844.733
|% -9,52
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,72
|1.090.978.121
|% 2,23
|
|THYAO
|13,45
|633.725.286
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,28
|488.281.131
|% 0,83
|
|EREGL
|18,26
|382.463.826
|% 1,16
|
|PETKM
|5,42
|377.763.803
|% -0,37
|
|GARAN
|8,72
|1.090.978.121
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,28
|267.193.486
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,08
|111.780.751
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,84
|129.587.598
|% -0,54
|
|PETKM
|5,42
|377.763.803
|% -0,37
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6294
|8,6309
|% -0,31
|
|Euro
|10,2347
|10,2410
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9232
|11,9830
|% -0,63
|
|Frank
|9,3969
|9,4535
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% -0,28
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,77
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-17,00
|
|Tam
|3.300
|3.383
|-17,84
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|-8,63
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|-0,96
|