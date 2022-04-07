***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 12:53
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016898
BIST
14:372.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,79
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:3714,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:3716,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0869
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:37916,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,59
|Açılış
|: 916,24
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,24
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KLKIM
|20,50
|135.637.199
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.108.347
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.670.409
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.496
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,78
|19.509.473
|% -4,74
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,45
|61.049.587
|% -3,05
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|THYAO
|34,68
|1.245.251.649
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,74
|1.216.964.301
|% 1,75
|
|ASELS
|26,06
|1.139.006.575
|% 2,04
|
|SISE
|16,62
|993.167.418
|% 1,96
|
|AKBNK
|7,91
|883.127.876
|% 2,86
|
|ODAS
|2,09
|509.800.780
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,27
|822.671.308
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,91
|883.127.876
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,28
|128.547.339
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|330.623.058
|% 1,89
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7506
|14,7555
|% 0,34
|
|Euro
|16,1115
|16,1203
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,2369
|19,3334
|% 0,36
|
|Frank
|15,7374
|15,8322
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,32
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,90
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-1,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|1,12
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|0,54
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,95
|