***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2022 16:41
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018335
BIST
16:332.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 30,93
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:3314,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:3316,0073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0412
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:33918,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,75
|Açılış
|: 918,70
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:29
|GZNMI
|41,36
|28.376.257
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.494.606
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.066.450
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.624.735
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.908.936
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|15.919.410
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,00
|31.618.181
|% -5,95
|
|SAMAT
|6,93
|16.637.790
|% -4,81
|
|GARAN
|13,17
|4.428.999.116
|% 4,44
|
|THYAO
|35,22
|2.556.613.803
|% -1,12
|
|ASELS
|27,00
|1.829.476.078
|% 3,45
|
|KARSN
|5,94
|1.599.046.093
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,28
|1.524.450.537
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,62
|1.202.360.086
|% 2,34
|
|ODAS
|2,20
|753.880.698
|% 4,27
|
|GARAN
|13,17
|4.428.999.116
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,52
|1.356.519.758
|% 2,96
|
|KARSN
|5,94
|1.599.046.093
|% 4,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7549
|14,7607
|% 0,16
|
|Euro
|15,9937
|16,0024
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,1303
|19,2263
|% -0,37
|
|Frank
|15,6943
|15,7888
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9228
|3,9425
|% 0,18
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|4,49
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.068
|6.159
|-3,00
|
|Tam
|6.049
|6.200
|7,08
|
|Yarım
|2.924
|2.999
|3,42
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,16
|