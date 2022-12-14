***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:20
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087085
BIST
17:035.214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -42,16
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:0318,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:0319,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:031.084,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.084,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:03
|PLTUR
|10,01
|478.468
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.370.613
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.044.346
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|49.135.958
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|YESIL
|4,44
|37.650.143
|% -7,69
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,21
|95.654.754
|% -6,21
|
|ARASE
|220,00
|78.478.283
|% -6,06
|
|PGSUS
|482,80
|1.618.012.653
|% 2,29
|
|OYAKC
|21,00
|942.723.515
|% 5,32
|
|SMRTG
|105,90
|914.457.997
|% -0,09
|
|GESAN
|288,70
|854.298.035
|% -0,10
|
|ODAS
|11,60
|842.060.562
|% -2,93
|
|ADESE
|1,94
|255.652.228
|% -3,00
|
|PEKGY
|3,58
|285.415.372
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,26
|398.171.816
|% -3,31
|
|ODAS
|11,60
|842.060.562
|% -2,93
|
|IHLGM
|1,45
|94.820.284
|% -3,33
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6238
|18,6421
|% 0,00
|
|Euro
|19,8292
|19,8435
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,9883
|23,1036
|% 0,06
|
|Frank
|20,0300
|20,1506
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,04
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.287
|7.335
|-9,00
|
|Yarım
|3.529
|3.586
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,29
|
Seans Raporu
17:03
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, TKFEN
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 61 kaybederek (% -0.97 ) 4, 553
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, DOKTA, PLTUR, KRDMA, SILVR, OTTO, BTCIM, ISKUR, ALCAR, BRYAT
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17:18
ALFAS, DOKTA, KRONT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:18
SANEL, HEDEF, GEDIK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında