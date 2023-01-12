***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:41
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100738
BIST
12:284.870
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 140,76
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:2818,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:2820,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0505
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:281.137,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.136,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:28
|KRDMA
|17,38
|191.649.207
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.680.299
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.296.017
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.799.968
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.392.276
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,90
|4.817.218.666
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,20
|3.040.711.610
|% 5,88
|
|ASELS
|55,20
|2.307.663.095
|% 4,55
|
|EREGL
|38,14
|2.041.578.807
|% 3,53
|
|KOZAL
|540,40
|1.688.527.955
|% 4,16
|
|EKGYO
|8,28
|1.543.577.150
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,20
|3.040.711.610
|% 5,88
|
|YKBNK
|8,81
|1.264.896.098
|% 2,56
|
|PETKM
|17,04
|1.279.641.039
|% 2,22
|
|SKBNK
|2,61
|186.560.818
|% 2,35
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2279
|20,2407
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,7981
|22,9124
|% 0,28
|
|Frank
|20,0812
|20,2021
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.677
|7.723
|-10,00
|
|Yarım
|3.738
|3.779
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.890
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,36
|