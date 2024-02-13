***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2024 13:20
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249073
BIST
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16:159.139
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -35,54
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1530,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0686
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7806
En Düşük
30,6353
16:1533,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2007
En Düşük
33,0544
16:152.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,88
|Açılış
|: 2.003,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:11
|CELHA
|30,44
|19.130.017
|% 250,69
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.423.794
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.608.344
|% 9,99
|
|GARFA
|138,70
|45.140.862
|% 9,99
|
|GLBMD
|42,92
|197.933.832
|% -7,14
|
|BINHO
|623,50
|2.613.832.955
|% -6,94
|
|MAGEN
|13,10
|125.430.482
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|206.838.684
|% -6,38
|
|LOGO
|98,35
|142.338.516
|% -6,33
|
|EREGL
|47,28
|7.110.709.510
|% 1,90
|
|THYAO
|287,50
|7.082.654.868
|% -0,95
|
|ISCTR
|27,64
|6.080.846.162
|% 1,10
|
|GUBRF
|197,80
|4.954.572.475
|% 9,95
|
|SASA
|41,20
|4.706.733.585
|% 3,21
|
|EKGYO
|10,90
|3.748.425.212
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,23
|1.457.393.451
|% 2,75
|
|ISCTR
|27,64
|6.080.846.162
|% 1,10
|
|KLGYO
|5,35
|975.396.564
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,57
|401.721.064
|% 2,80
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7179
|30,7241
|% 0,04
|
|Euro
|33,1796
|33,1907
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,8373
|39,0321
|% 0,43
|
|Frank
|34,8221
|35,0319
|% -0,32
|
|Riyal
|8,1682
|8,2092
|% 0,01
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|896,00
|898,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|908,19
|911,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,63
|82,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:11
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16:26SURGY
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 56.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 865, 644 adet işlem
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16:23SAYAS
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 108.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 205 adet işlem
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16:22XU100
Endeks 9, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 110, 086.00 milyon TL de
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16:22SAYAS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 108.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 210, 676 adet işlem
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16:21ARENA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 47.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 592 adet işlem