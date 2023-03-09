***DOAS* *DGGYO*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
09.03.2023 18:30
***DOAS******DGGYO*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
332.007.786,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlanmıştır
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
310.931.093,577 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
16,46 TL
Toplam Tutar
5.117.925.800,28 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
93,6517
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
93,6517
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
93,6517
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
24,7698
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10,9401
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Halen kiracısı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait gayrimenkullerin, ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişimi de dikkate alındığında, otomobil markalarımızın faaliyet ve finansal hedeflerine olumlu etkide bulunacağı, Doğuş Otomotiv şirketimizin gayrimenkulleri ile de sinerji yaratarak geliştirmek suretiyle şirketlerimizin büyümesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Doğuş Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hakim Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Toptan alış satış pazarı başvuru tarihinden önceki 10 iş günü boyunca oluşmuş borsa ağırlıklı ortalama fiyatları ortalaması üzerinden % 10 iskonto oranı uygulanmasıyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşleme konu şirket Borsa İstanbul'da işlem gördüğünden Borsa'da oluşan şirket değeri esas alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
'Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat hükümleri ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş Ana Sözleşmesi'nde yer alan amaçlar kapsamında Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerimizin kanuna uygun kararları ve halen kiracısı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait gayrimenkullerin, ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişimi de dikkate alındığında, otomobil markalarımızın faaliyet ve finansal hedeflerine olumlu etkide bulunacağı, Doğuş Otomotiv şirketimizin gayrimenkulleri ile de sinerji yaratarak geliştirmek suretiyle şirketlerimizin büyümesine katkı sağlayacağı öngörüleri doğrultusunda Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden Doğuş Holding A.Ş.'ye ait payların satın alınmasına ilişkin satış ve devir işlemi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122402
BIST