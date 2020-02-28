***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2020 21:19
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olarak
a) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi,
b) Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimi,
görevlerini yerine getirmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin atanması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823082
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0759
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05315,46
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -10,77
|Açılış
|: 315,46
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
313,78
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9571
|7,9970
|% -0,17
|
|Frank
|6,4363
|6,4751
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6620
|1,6704
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-70,49
|
|Altın Gr.
|316
|316
|-10,41
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,41
|16,45
|-1,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,21
|
|B. Petrol
|49,83
|49,83
|-1,90
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
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17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
-
17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem