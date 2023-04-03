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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.04.2023 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2023 - 10803
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131298


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Yarım 4.060 4.106 36,00  
Çeyrek 2.030 2.053 18,00  
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