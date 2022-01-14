***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, esas sözleşmemizin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3ncü maddesinin tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994219BIST