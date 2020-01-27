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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

27.01.2020 18:39
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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Esas sözleşmemizin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinde yer alan şirketimiz kanuni merkez adresi Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bildirim uyarınca "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), N4 İç Kapı N3 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/12/2003 22/12/2003 5951
6 19/03/2004 24/03/2004 6014
6 24/03/2004 29/03/2004 2017
3-4-6-7-8-9-10-12-13-16- 17-18-20-21-22-24-25-29-30 28/05/2004 03/06/2004 6063
3-6-7-14 10/04/2006 13/04/2006 6534
7 18/04/2008 22/04/2008 7047
3 07/05/2010 13/05/2010 7563
6 29/11/2010 03/12/2010 7700
9 - 10 - 17 - 22 -30 17/04/2012 24/04/2012 8054
3-4-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-24-25-26-29 19/04/2013 29/04/2013 8309
4 29/04/2014 06/05/2014 8563
4 26/07/2016 01/08/2016 9127
3-6-7-16 09/04/2018 13/04/2018 9558
4 21/01/2020 27/01/2020 10002



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814654


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