***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarEsas sözleşmemizin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinde yer alan şirketimiz kanuni merkez adresi Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bildirim uyarınca "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), N4 İç Kapı N3 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 17/12/2003 22/12/2003 59516 19/03/2004 24/03/2004 60146 24/03/2004 29/03/2004 20173-4-6-7-8-9-10-12-13-16- 17-18-20-21-22-24-25-29-30 28/05/2004 03/06/2004 60633-6-7-14 10/04/2006 13/04/2006 65347 18/04/2008 22/04/2008 70473 07/05/2010 13/05/2010 75636 29/11/2010 03/12/2010 77009 - 10 - 17 - 22 -30 17/04/2012 24/04/2012 80543-4-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-24-25-26-29 19/04/2013 29/04/2013 83094 29/04/2014 06/05/2014 85634 26/07/2016 01/08/2016 91273-6-7-16 09/04/2018 13/04/2018 95584 21/01/2020 27/01/2020 10002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814654BIST