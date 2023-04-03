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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

03.04.2023 18:32
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklik tescil edilerek Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/12/2003 22/12/2003 5951
6 19/03/2004 24/03/2004 6014
6 24/03/2004 29/03/2004 2017
3-4-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-21-22-24-25-29-30 28/05/2004 03/06/2004 6063
3-6-7-14 10/04/2006 13/04/2004 6534
7 18/04/2008 22/04/2008 7047
3 07/05/2010 13/05/2010 7563
6 29/11/2010 03/12/2010 7700
9 - 10 - 17 - 22 -30 17/04/2012 24/04/2012 8054
3-4-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-24-25-26-29 19/04/2013 29/04/2013 8309
4 29/04/2014 06/05/2014 8563
4 26/07/2016 01/08/2016 9127
3 -6 -7 -16 09/04/2018 13/04/2018 9558
4 21/01/2020 27/01/2020 10002
3 01/04/2022 06/04/2022 10553
6 31/03/2023 03/04/2023 10803



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131300


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ATSYH 93,50 7.394.074 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.065.840 % 9,99  
BRKO 4,63 2.919.989 % 9,98  
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Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.287 8.405 4,00  
Yarım 4.063 4.113 2,00  
Çeyrek 2.031 2.056 1,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,12  
Gümüş Gr. 14,79 14,82 0,01  
B. Petrol 84,77 84,77 -0,07  
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