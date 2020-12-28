***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVDF Servis ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.100.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlanmıştır.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıÖdeme 90 gün içerisinde yapılacaktır.Edinilen Payların Nominal Tutarı24.888 TLBeher Payın Alış Fiyatı184,7565 TLToplam Tutar4.598.219 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 0,488Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 49,000Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 49,000Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,065İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,047Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmayacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDoğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirketimizin Bağlı OrtaklığıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu baz alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.12.2020 - 202010K9789350Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarVDF Servis ve Ticaret A.Ş.'nin toplam şirket değeri 942.258 bin TL olarak tespit edilmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--AçıklamalarAlmanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimizin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketimizce satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895255BIST