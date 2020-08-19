***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.726.649 3.966.464 2.545.431 2.157.930Satışların Maliyeti-4.976.679 -3.416.601 -2.210.754 -1.862.806TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)749.970 549.863 334.677 295.124BRÜT KAR (ZARAR)749.970 549.863 334.677 295.124Genel Yönetim Giderleri17.2 -207.295 -214.326 -98.269 -112.480Pazarlama Giderleri17.1 -129.067 -153.786 -51.100 -76.927Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.558 54.448 15.068 27.291Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-41.691 -35.736 -14.497 -16.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)404.475 200.463 185.879 116.281Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 12.364 36.542 5.857 26.953Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 86.441 20.822 34.571 29.750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)503.280 257.827 226.307 172.984Finansman Gelirleri19 30.925 49.292 17.821 26.594Finansman Giderleri19 -256.551 -368.540 -115.612 -185.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)277.654 -61.421 128.516 13.977Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.251 17.785 -23.100 10.366Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -26.073 -3.273 -14.690 -2.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -21.178 21.058 -8.410 13.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)230.403 -43.636 105.416 24.343DÖNEM KARI (ZARARI)230.403 -43.636 105.416 24.343Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.000 474 145 -1.023Ana Ortaklık Payları229.403 -44.110 105.271 25.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,15860000 -0,22280000 0,53170000 0,12810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,15860000 -0,22280000 0,53170000 0,12810000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.640 534.714Dönem Karı (Zararı)230.403 -43.636Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)230.403 -43.636Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler276.736 358.674Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2 63.545 66.225Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.447 1.450Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.755 97Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.692 1.353Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.599 82.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.901 5.518Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.173 4.650Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.830 66.194Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25.695 6.311Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler173.587 229.336Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -30.925 -49.292Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 204.512 278.628Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.112 54.139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -86.441 -20.822Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 47.251 -17.785Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.364 -14.376Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -12.364 -14.376İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -22.166İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-423.868 270.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-438.287 -126.824İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.687 -114.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-394.600 -12.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-671.349 -178.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler496.396 393.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)224.432 -27.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)271.964 421.412Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)31.978 2.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.394 179.506Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları83.271 585.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-923 -2.266Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-40.321 -72.991Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.387 24.041Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 9YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.145 60.473İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-942 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.983 31.203Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.983 31.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.967 -21.785Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -19.580 -11.749Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.387 -10.036Alınan Temettüler11.781 51.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-236.030 -466.707Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri855.316 1.549.611Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-886.200 -1.695.726Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.858 -41.842Ödenen Temettüler-3.043 0Ödenen Faiz-211.170 -328.042Alınan Faiz30.925 49.292YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-210.535 128.480Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.018 -1.278NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-213.553 127.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 648.342 365.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 434.789 493.094Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 434.789 648.342Ticari Alacaklar1.178.213 745.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 585.998 542.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar592.215 203.035Diğer Alacaklar85.809 135.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 5.466 5.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 80.343 130.050Stoklar10 1.605.564 935.907Peşin Ödenmiş Giderler45.856 33.844Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 9.004Diğer Dönen Varlıklar10.893 6.672ARA TOPLAM3.361.124 2.514.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.361.124 2.514.625DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar561.463 561.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 561.463 561.463Diğer Alacaklar6.995 6.771İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.847 1.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.148 5.436Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 527.874 452.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 106.538 107.658Maddi Duran Varlıklar12 831.928 847.759Kullanım Hakkı Varlıkları24 94.352 111.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.831 34.394Peşin Ödenmiş Giderler436 2.607Ertelenmiş Vergi Varlığı20 5.400 26.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.171.817 2.150.319TOPLAM VARLIKLAR5.532.941 4.664.944KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.104.729 2.138.073Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 42.472 63.860Ticari Borçlar1.235.354 713.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 272.005 47.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 963.349 665.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar33.153 18.648Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.960 24.098Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 12.122 6.440Kısa Vadeli Karşılıklar38.551 42.350Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.551 42.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 190.124 86.438ARA TOPLAM3.713.465 3.093.170TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.713.465 3.093.170UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 251.353 236.119Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.203 6.087Uzun Vadeli Karşılıklar83.634 77.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.073 50.280Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar28.561 26.747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER340.190 319.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.053.655 3.412.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.474.039 1.245.251Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)-220.318 -220.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.959 -24.322Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.959 -24.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.959 -24.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.398 481.376Yabancı Para Çevrim Farkları16 2.069 2.047Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)479.329 479.329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 479.329 479.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 405.811 397.068Yasal Yedekler136.236 127.493Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.310 220.310Diğer Kısıtlanmış Yedekler49.265 49.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 359.589 292.547Net Dönem Karı veya Zararı229.403 75.777Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.247 7.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.479.286 1.252.541TOPLAM KAYNAKLAR5.532.941 4.664.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872Transferler1.429 131.728 -133.157 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-733 542 6.270 -44.110 -38.031 474 -37.557Dönem Karı (Zararı)-44.110 -44.110 474 -43.636Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-733 542 6.270 6.079 6.079Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -21.252 2.015 492.960 461.831 349.262 -44.110 1.263.533 6.782 1.270.315Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541Transferler8.743 67.034 -75.777 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-637 22 229.403 228.788 1.000 229.788Dönem Karı (Zararı)229.403 229.403 1.000 230.403Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-637 22 -615 -615Kar Payları-3.043 -3.043Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8 8Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.318 -24.959 2.069 479.329 405.811 359.589 229.403 1.474.039 5.247 1.479.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)230.403 -43.636 105.416 24.343DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-637 -733 155 81Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-817 -918 199 99Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler180 185 -44 -18Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 180 185 -44 -18Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22 6.812 10 6.064Yabancı Para Çevrim Farkları22 542 10 164Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 6.227 0 5.860Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)6 0 6.227 0 5.860Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar11 0 355 0 334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -312 0 -294Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 0 -312 0 -294DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-615 6.079 165 6.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)229.788 -37.557 105.581 30.488Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.000 474 145 -1.023Ana Ortaklık Payları228.788 -38.031 105.436 31.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870054BIST