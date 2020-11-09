***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12.069.738 6.122.254 6.343.089 2.155.790Satışların Maliyeti-10.517.907 -5.264.453 -5.541.228 -1.847.852TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.551.831 857.801 801.861 307.938BRÜT KAR (ZARAR)1.551.831 857.801 801.861 307.938Genel Yönetim Giderleri17.2 -314.391 -322.387 -107.096 -108.061Pazarlama Giderleri17.1 -224.047 -243.351 -94.980 -89.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler92.867 68.736 60.309 14.288Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-64.427 -75.330 -22.736 -39.594ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.041.833 285.469 637.358 85.006Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 16.168 41.134 3.804 4.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 175.553 82.542 89.112 61.720FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.233.554 409.145 730.274 151.318Finansman Gelirleri19 41.872 58.258 10.947 8.966Finansman Giderleri19 -356.134 -493.140 -99.583 -124.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)919.292 -25.737 641.638 35.684Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-174.485 23.512 -127.234 5.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -187.798 -2.258 -161.725 1.015Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 13.313 25.770 34.491 4.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)744.807 -2.225 514.404 41.411DÖNEM KARI (ZARARI)744.807 -2.225 514.404 41.411Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.629 588 2.629 114Ana Ortaklık Payları741.178 -2.813 511.775 41.297Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 21 3,74330000 -0,01420000 2,58470000 0,20860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 21 3,74330000 -0,01420000 2,58470000 0,20860000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI186.598 800.888Dönem Karı (Zararı)744.807 -2.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)744.807 -2.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler601.131 481.801Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2 95.417 96.935Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.523 1.810Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.929 860Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.594 950Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler257.162 158.387Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.529 8.794Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.794 5.404Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler72.532 103.396Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler174.307 40.793Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler243.239 355.643Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -41.872 -58.258Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 285.111 413.901Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.026 16.214Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -175.553 -82.542Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 174.485 -23.512Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.168 -18.871Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -16.168 -18.871İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -22.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.067.078 417.200Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-824.018 20.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-724.925 -39.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-99.093 60.863Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.656.142 -215.548Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.206.579 377.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.842 -60.409İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.133.737 438.150Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)36.261 17.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.242 216.931Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları278.860 896.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.661 -3.328Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-65.863 -113.523Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.738 20.946Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 17YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.629 57.154İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri-942 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.798 40.355Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.798 40.355Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.258 -34.256Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -34.438 -18.648Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.820 -15.608Alınan Temettüler11.773 51.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-312.692 -450.721Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri690.707 1.671.358Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-703.992 -1.695.711Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.703 -70.228Ödenen Temettüler-3.043 0Ödenen Faiz-304.533 -414.398Alınan Faiz41.872 58.258YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.723 407.321Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.443 -999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-154.166 406.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 648.342 365.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 494.176 772.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 494.176 648.342Ticari Alacaklar1.563.770 745.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 1.267.236 542.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar296.534 203.035Diğer Alacaklar110.297 135.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 5.308 5.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 104.989 130.050Stoklar10 2.587.456 935.907Peşin Ödenmiş Giderler57.594 33.844Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 9.004Diğer Dönen Varlıklar1.515 6.672ARA TOPLAM4.814.808 2.514.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.814.808 2.514.625DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar561.463 561.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 561.463 561.463Diğer Alacaklar9.823 6.771İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 2.074 1.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.749 5.436Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 616.986 452.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 105.979 107.658Maddi Duran Varlıklar12 829.427 847.759Kullanım Hakkı Varlıkları24 83.023 111.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.035 34.394Peşin Ödenmiş Giderler476 2.607Ertelenmiş Vergi Varlığı20 46.285 26.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.293.497 2.150.319TOPLAM VARLIKLAR7.108.305 4.664.944KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.098.845 2.138.073Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 49.133 63.860Ticari Borçlar2.094.149 713.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 120.415 47.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 1.973.734 665.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.899 18.648Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)59.051 24.098Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 160.497 6.440Kısa Vadeli Karşılıklar37.967 42.350Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 37.967 42.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 229.580 86.438ARA TOPLAM4.765.121 3.093.170TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.765.121 3.093.170UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 241.149 236.119Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.395 6.087Uzun Vadeli Karşılıklar96.046 77.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar59.122 50.280Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar36.924 26.747Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.140 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER350.730 319.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.115.851 3.412.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.984.578 1.245.251Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)-220.321 -220.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.862 -24.322Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.862 -24.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.862 -24.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.076 481.376Yabancı Para Çevrim Farkları16 1.747 2.047Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)479.329 479.329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 479.329 479.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 405.822 397.068Yasal Yedekler136.236 127.493Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.321 220.310Diğer Kısıtlanmış Yedekler49.265 49.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 359.570 292.547Net Dönem Karı veya Zararı741.178 75.777Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.876 7.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.992.454 1.252.541TOPLAM KAYNAKLAR7.108.305 4.664.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872Transferler0 0 0 0 0 0 1.429 131.728 -133.157 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -2.556 477 22.418 0 0 -2.813 17.526 588 18.114Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -2.813 -2.813 588 -2.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -2.556 477 22.418 0 0 0 20.339 0 20.339Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -23.075 1.950 509.108 461.831 349.262 -2.813 1.319.090 6.896 1.325.986Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541Transferler0 0 0 0 0 0 8.743 67.034 -75.777 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.540 -300 0 0 741.178 739.338 3.629 742.967Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 741.178 741.178 3.629 744.807Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.540 -300 0 0 0 -1.840 0 -1.840Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.043 -3.043Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -11 0 0 0 11 -11 0 -11 0 -11Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.321 -25.862 1.747 479.329 405.822 359.570 741.178 1.984.578 7.876 1.992.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)744.807 -2.225 514.404 41.411DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.540 -2.556 -903 -1.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.974 -3.196 -1.157 -2.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler434 640 254 455Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 434 640 254 455Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-300 22.895 -322 16.083Yabancı Para Çevrim Farkları-300 477 -322 -65Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 22.263 0 16.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)6 0 22.263 0 16.036Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar11 0 1.268 0 913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -1.113 0 -801Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 0 -1.113 0 -801DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.840 20.339 -1.225 14.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)742.967 18.114 513.179 55.671Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.629 588 2.629 114Ana Ortaklık Payları739.338 17.526 510.550 55.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887422BIST