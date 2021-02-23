***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 18.900.148 9.844.133Satışların Maliyeti20 -16.425.050 -8.574.429TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.475.098 1.269.704BRÜT KAR (ZARAR)2.475.098 1.269.704Genel Yönetim Giderleri21 -612.962 -438.833Pazarlama Giderleri21 -365.070 -361.554Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 96.605 108.966Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -149.204 -92.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.444.467 486.103Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 14.003 43.385Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 247.83