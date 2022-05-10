***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat7.240.156 6.195.463Satışların Maliyeti-5.790.195 -5.433.193TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.449.961 762.270BRÜT KAR (ZARAR)1.449.961 762.270Genel Yönetim Giderleri17.2 -185.789 -131.031Pazarlama Giderleri17.1 -124.758 -109.162Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler236.514 31.093Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-63.034 -52.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.312.894 500.935Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 25.073 12.034Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 147.192 94.942FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.485.159 607.911Finansman Gelirleri19 1.641 12.739Finansman Giderleri19 -205.987 -129.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.280.813 491.486Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-276.069 -83.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -344.876 -115.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 68.807 31.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.004.744 408.021DÖNEM KARI (ZARARI)1.004.744 408.021Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.075 1.488Ana Ortaklık Payları996.669 406.533Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 5,03370000 2,05320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 5,03370000 2,05320000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-383.973 -363.342Dönem Karı (Zararı)1.004.744 408.021Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler545.823 297.722Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2, 24 61.364 40.268Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-587 269Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-74 -7Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -513 276Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler194.536 186.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.016 3.966Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.054 1.784Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.949 39.406Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler145.517 141.462Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler166.205 93.929Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.641 -12.739Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 167.846 106.668Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.357 149Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -147.192 -94.942Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 276.069 83.465Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.929 -12.034Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -11.929 -12.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.632.587 -1.010.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-865.385 -439.722İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-674.178 -476.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-191.207 36.379Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.293.973 -652.691Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler696.415 223.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.316 84.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)724.731 138.153Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)42.454 12.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-212.098 -153.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-82.020 -304.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.981 -834Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-37.496 -28.967Vergi İadeleri (Ödemeleri)-260.476 -28.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-85.199 143.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.352 15.993Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.352 15.993Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.556 -57.575Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -148.224 -44.774Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.332 -12.801Alınan Temettüler72.005 185.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.660 74.172Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.024.637 1.343.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-902.141 -1.153.652Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.749 -18.866Ödenen Faiz-139.048 -109.301Alınan Faiz1.641 12.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-507.832 -145.737Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.095 113NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-503.737 -145.624DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.409.576 655.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.905.839 509.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.905.839 3.409.576Finansal Yatırımlar6.1 244.625 0Ticari Alacaklar1.876.275 1.010.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 1.330.203 656.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 546.072 354.791Diğer Alacaklar208.544 150.347İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 6.623 6.942İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 201.921 143.405Stoklar10 3.263.967 1.969.481Peşin Ödenmiş Giderler112.717 39.858Diğer Dönen Varlıklar4.700 3.214ARA TOPLAM8.616.667 6.583.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.616.667 6.583.292DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar831.804 831.804Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.2 831.804 831.804Diğer Alacaklar1.813 1.372İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.417 975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar396 397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 955.422 880.235Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 120.278 121.463Maddi Duran Varlıklar12 1.206.936 1.096.291Kullanım Hakkı Varlıkları24 159.858 109.068Maddi Olmayan Duran Varlıklar101.641 89.645Peşin Ödenmiş Giderler7.417 18.790Ertelenmiş Vergi Varlığı20 59.006 22.639TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.444.175 3.171.307TOPLAM VARLIKLAR12.060.842 9.754.599KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.699.745 2.705.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 312.505 232.254Ticari Borçlar2.102.028 1.231.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 85.007 113.323İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 2.017.021 1.117.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.270 38.116Diğer Borçlar1.250.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.6 1.250.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)89.009 59.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 344.020 259.620Kısa Vadeli Karşılıklar364.202 396.216Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 364.202 396.216Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 340.499 164.700ARA TOPLAM7.518.278 5.086.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.518.278 5.086.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 215.632 90.669Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.992 35.279Uzun Vadeli Karşılıklar168.963 142.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar94.889 72.217Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar74.074 70.445Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 35.568TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER432.587 304.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.950.865 5.390.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.088.644 4.350.425Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)16 -220.411 -220.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.446 -28.935Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.446 -28.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.446 -28.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)766.477 762.398Yabancı Para Çevrim Farkları16 12.661 8.582Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)753.816 753.816Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 753.816 753.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 547.213 423.295Yasal Yedekler323.363 199.463Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.411 220.393Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.439 3.439Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 1.797.027 839.364Net Dönem Karı veya Zararı996.669 2.331.581Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 21.333 13.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.109.977 4.363.683TOPLAM KAYNAKLAR12.060.842 9.754.599Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734Transferler63.227 974.107 -1.037.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.854 3.114 406.533 407.793 1.488 409.281Dönem Karı (Zararı)406.533 406.533 1.488 408.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.854 3.114 1.260 1.260Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.325 -23.934 5.192 481.437 469.053 733.673 406.533 2.094.744 10.271 2.105.015Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.393 -28.935 8.582 753.816 423.295 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683Transferler123.900 2.207.681 -2.331.581 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.511 4.079 996.669 988.237 8.075 996.312Dönem Karı (Zararı)-8.432 -8.432Kar Payları-1.250.000 -1.250.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18 18 -18Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.411 -41.446 12.661 753.816 547.213 1.797.027 996.669 4.088.644 21.333 4.109.977Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.004.744 408.021DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.511 -1.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.639 -2.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.128 463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 3.128 463Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.079 3.114Yabancı Para Çevrim Farkları4.079 3.114DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.432 1.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)996.312 409.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.075 1.488Ana Ortaklık Payları988.237 407.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028749BIST