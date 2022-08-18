***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18.854.381 13.599.744 11.614.225 7.404.281Satışların Maliyeti-14.872.030 -11.892.286 -9.081.835 -6.459.093TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.982.351 1.707.458 2.532.390 945.188BRÜT KAR (ZARAR)3.982.351 1.707.458 2.532.390 945.188Genel Yönetim Giderleri17.2 -415.245 -260.389 -229.456 -129.358Pazarlama Giderleri17.1 -340.814 -223.150 -216.056 -113.988Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler365.867 64.111 129.353 33.018Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-133.642 -87.002 -70.608 -34.767ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.458.517 1.201.028 2.145.623 700.093Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler78.221 16.512 53.148 4.478Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 364.026 177.280 216.834 82.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.900.764 1.394.820 2.415.605 786.909Finansman Gelirleri19 4.371 25.467 2.730 12.728Finansman Giderleri19 -403.600 -283.829 -197.613 -154.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.501.535 1.136.458 2.220.722 644.972Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-728.822 -247.615 -452.753 -164.150Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -798.134 -257.279 -453.258 -142.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 505 -22.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.772.713 888.843 1.767.969 480.822DÖNEM KARI (ZARARI)2.772.713 888.843 1.767.969 480.822Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.480 2.908 2.405 -721Ana Ortaklık Payları2.762.233 885.935 1.765.564 481.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 13,95070000 4,47440000 8,91700000 2,43200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 13,95070000 4,47440000 8,91700000 2,43200000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI515.481 401.811Dönem Karı (Zararı)2.772.713 888.843Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.772.713 888.843Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.034.816 440.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2, 24 131.873 84.081Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-216 340Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-222 -41Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6 381Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler232.381 86.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.375 7.437Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.910 3.073Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74.916 66.183Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler130.180 10.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler322.190 215.157Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -4.371 -25.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 326.561 240.624Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.375 13Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -364.026 -177.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 728.822 247.615Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.583 -16.512Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -29.583 -16.512İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.308.267 -731.767Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.118.783 -431.285İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.464.947 -583.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-653.836 151.722Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.373.300 106.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.366.818 -273.556İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.896 -29.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.281.922 -244.474Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)89.339 29.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-272.341 -162.472Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.499.262 597.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.058 -1.640Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-74.725 -48.796Vergi İadeleri (Ödemeleri)-602.897 -145.177Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-301.101 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-102.579 184.601Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.517 22.932Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.517 22.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-292.343 -128.656Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -240.936 -96.904Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.407 -31.752Alınan Temettüler151.247 290.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.693.188 -926Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.608.857 2.596.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.776.252 -2.056.713Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.587 -38.573Ödenen Temettüler-1.125.000 -300.000Ödenen Faiz-356.577 -227.359Alınan Faiz4.371 25.467YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.280.286 585.486Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.982 250NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.276.304 585.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.409.576 655.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.133.272 1.241.335Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.133.272 3.409.576Finansal Yatırımlar6.1 438.048 0Ticari Alacaklar3.129.817 1.010.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 2.120.972 656.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 1.008.845 354.791Diğer Alacaklar153.392 150.347İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 6.384 6.942İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 147.008 143.405Stoklar10 4.342.775 1.969.481Peşin Ödenmiş Giderler113.819 39.858Diğer Dönen Varlıklar5.295 3.214ARA TOPLAM10.316.418 6.583.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.316.418 6.583.292DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar831.804 831.804Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.2 831.804 831.804Diğer Alacaklar621 1.372İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar225 975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar396 397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.084.739 880.235Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 119.593 121.463Maddi Duran Varlıklar12 1.256.887 1.096.291Kullanım Hakkı Varlıkları24 158.568 109.068Maddi Olmayan Duran Varlıklar112.414 89.645Peşin Ödenmiş Giderler5.330 18.790Ertelenmiş Vergi Varlığı20 59.339 22.639TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.629.295 3.171.307TOPLAM VARLIKLAR13.945.713 9.754.599KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.432.750 2.705.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 222.772 232.254Ticari Borçlar3.757.095 1.231.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 198.219 113.323İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 3.558.876 1.117.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.637 38.116Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)124.375 59.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 454.857 259.620Kısa Vadeli Karşılıklar68.792 396.216Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 68.792 396.216Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 407.834 164.700ARA TOPLAM7.493.112 5.086.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.493.112 5.086.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 220.602 90.669Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)59.512 35.279Uzun Vadeli Karşılıklar177.286 142.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar103.315 72.217Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar73.971 70.445Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 35.568TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.400 304.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.950.512 5.390.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.971.463 4.350.425Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)16 -220.467 -220.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.035 -28.935Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.035 -28.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.035 -28.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)766.377 762.398Yabancı Para Çevrim Farkları16 12.561 8.582Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)753.816 753.816Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)753.816 753.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 547.269 423.295Yasal Yedekler323.363 199.463Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.467 220.393Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.439 3.439Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 1.921.971 839.364Net Dönem Karı veya Zararı2.762.233 2.331.581Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.738 13.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.995.201 4.363.683TOPLAM KAYNAKLAR13.945.713 9.754.599Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734Transferler63.227 974.107 -1.037.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.870 4.328 885.935 888.393 2.908 891.301Dönem Karı (Zararı)885.935 885.935 2.908 888.843Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.870 4.328 2.458 2.458Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-38 29.962 29.924 29.924Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.363 -23.950 6.406 481.437 469.053 763.635 885.935 2.605.268 11.691 2.616.959Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.393 -28.935 8.582 753.816 423.295 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683Transferler123.900 2.207.681 -2.331.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.100 3.979 2.762.233 2.746.112 10.480 2.756.592Dönem Karı (Zararı)2.762.233 2.762.233 10.480 2.772.713Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.100 3.979 -16.121 -16.121Kar Payları-1.250.000 -1.250.000 -1.250.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-74 74 124.926 124.926 124.926Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.467 -49.035 12.561 753.816 547.269 1.921.971 2.762.233 5.971.463 23.738 5.995.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.772.713 888.843 1.767.969 480.822DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.100 -1.870 -7.589 -16Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.781 -2.337 858 -20Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-8.275 0 -8.275 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.956 467 -172 4Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 2.956 467 -172 4Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.979 4.328 -99 1.214Yabancı Para Çevrim Farkları3.979 4.328 -99 1.214DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.121 2.458 -7.688 1.198TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.756.592 891.301 1.760.281 482.020Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.480 2.908 2.405 1.420Ana Ortaklık Payları2.746.112 888.393 1.757.876 480.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056870BIST