***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:02
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18.854.381 13.599.744 11.614.225 7.404.281
Satışların Maliyeti
-14.872.030 -11.892.286 -9.081.835 -6.459.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.982.351 1.707.458 2.532.390 945.188
BRÜT KAR (ZARAR)
3.982.351 1.707.458 2.532.390 945.188
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -415.245 -260.389 -229.456 -129.358
Pazarlama Giderleri
17.1 -340.814 -223.150 -216.056 -113.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
365.867 64.111 129.353 33.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-133.642 -87.002 -70.608 -34.767
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.458.517 1.201.028 2.145.623 700.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
78.221 16.512 53.148 4.478
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 364.026 177.280 216.834 82.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.900.764 1.394.820 2.415.605 786.909
Finansman Gelirleri
19 4.371 25.467 2.730 12.728
Finansman Giderleri
19 -403.600 -283.829 -197.613 -154.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.501.535 1.136.458 2.220.722 644.972
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-728.822 -247.615 -452.753 -164.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -798.134 -257.279 -453.258 -142.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 505 -22.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.772.713 888.843 1.767.969 480.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.772.713 888.843 1.767.969 480.822
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.480 2.908 2.405 -721
Ana Ortaklık Payları
2.762.233 885.935 1.765.564 481.543
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 13,95070000 4,47440000 8,91700000 2,43200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 13,95070000 4,47440000 8,91700000 2,43200000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.481 401.811
Dönem Karı (Zararı)
2.772.713 888.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.772.713 888.843
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.034.816 440.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2, 24 131.873 84.081
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-216 340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-222 -41
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6 381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
232.381 86.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.375 7.437
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.910 3.073
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.916 66.183
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
130.180 10.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.190 215.157
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.371 -25.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 326.561 240.624
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.375 13
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -364.026 -177.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 728.822 247.615
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.583 -16.512
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -29.583 -16.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.308.267 -731.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.118.783 -431.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.464.947 -583.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-653.836 151.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.373.300 106.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.366.818 -273.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.896 -29.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.281.922 -244.474
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
89.339 29.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-272.341 -162.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.499.262 597.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.058 -1.640
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-74.725 -48.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-602.897 -145.177
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-301.101 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-102.579 184.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.517 22.932
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.517 22.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-292.343 -128.656
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -240.936 -96.904
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.407 -31.752
Alınan Temettüler
151.247 290.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.693.188 -926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.608.857 2.596.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.776.252 -2.056.713
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.587 -38.573
Ödenen Temettüler
-1.125.000 -300.000
Ödenen Faiz
-356.577 -227.359
Alınan Faiz
4.371 25.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.280.286 585.486
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.982 250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.276.304 585.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.409.576 655.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.133.272 1.241.335
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.133.272 3.409.576
Finansal Yatırımlar
6.1 438.048 0
Ticari Alacaklar
3.129.817 1.010.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 2.120.972 656.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.008.845 354.791
Diğer Alacaklar
153.392 150.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 6.384 6.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 147.008 143.405
Stoklar
10 4.342.775 1.969.481
Peşin Ödenmiş Giderler
113.819 39.858
Diğer Dönen Varlıklar
5.295 3.214
ARA TOPLAM
10.316.418 6.583.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.316.418 6.583.292
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
831.804 831.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.2 831.804 831.804
Diğer Alacaklar
621 1.372
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
225 975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
396 397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.084.739 880.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 119.593 121.463
Maddi Duran Varlıklar
12 1.256.887 1.096.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 158.568 109.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
112.414 89.645
Peşin Ödenmiş Giderler
5.330 18.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 59.339 22.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.629.295 3.171.307
TOPLAM VARLIKLAR
13.945.713 9.754.599
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.432.750 2.705.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 222.772 232.254
Ticari Borçlar
3.757.095 1.231.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 198.219 113.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 3.558.876 1.117.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.637 38.116
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
124.375 59.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 454.857 259.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.792 396.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 68.792 396.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 407.834 164.700
ARA TOPLAM
7.493.112 5.086.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.493.112 5.086.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 220.602 90.669
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.512 35.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
177.286 142.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
103.315 72.217
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
73.971 70.445
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 35.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.400 304.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.950.512 5.390.916
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.971.463 4.350.425
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -220.467 -220.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.035 -28.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.035 -28.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.035 -28.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
766.377 762.398
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 12.561 8.582
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
753.816 753.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
753.816 753.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 547.269 423.295
Yasal Yedekler
323.363 199.463
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.467 220.393
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.439 3.439
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.921.971 839.364
Net Dönem Karı veya Zararı
2.762.233 2.331.581
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.738 13.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.995.201 4.363.683
TOPLAM KAYNAKLAR
13.945.713 9.754.599
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734
Transferler
63.227 974.107 -1.037.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870 4.328 885.935 888.393 2.908 891.301
Dönem Karı (Zararı)
885.935 885.935 2.908 888.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870 4.328 2.458 2.458
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-38 29.962 29.924 29.924
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.363 -23.950 6.406 481.437 469.053 763.635 885.935 2.605.268 11.691 2.616.959
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.393 -28.935 8.582 753.816 423.295 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683
Transferler
123.900 2.207.681 -2.331.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.100 3.979 2.762.233 2.746.112 10.480 2.756.592
Dönem Karı (Zararı)
2.762.233 2.762.233 10.480 2.772.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.100 3.979 -16.121 -16.121
Kar Payları
-1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-74 74 124.926 124.926 124.926
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.467 -49.035 12.561 753.816 547.269 1.921.971 2.762.233 5.971.463 23.738 5.995.201
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.772.713 888.843 1.767.969 480.822
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.100 -1.870 -7.589 -16
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.781 -2.337 858 -20
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.275 0 -8.275 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.956 467 -172 4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 2.956 467 -172 4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.979 4.328 -99 1.214
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.979 4.328 -99 1.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.121 2.458 -7.688 1.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.756.592 891.301 1.760.281 482.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.480 2.908 2.405 1.420
Ana Ortaklık Payları
2.746.112 888.393 1.757.876 480.600
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056870
BIST