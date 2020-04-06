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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Faaliyet yılında oluşan kar-zarar hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine aday gösterilen Sayın Adnan Memiş hakkında ortaklara bilgi sunulması ve görev süresi belirlenerek seçimi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulunca 2020 yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.
- Kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Adnan Memiş (Bağımsız) bir yıl süreli olarak görev yapmak üzere seçilmiştir.
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2020 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2020

Ek Açıklamalar
-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835430


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Gümüş Gr. 3,25 3,26 0,14  
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