***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.10.2023Genel Kurul Tarihi 20.11.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan, nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DOAŞ -OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 DOAŞ -OÜGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 DOAŞ - OÜGK DISCLOSURE DOCUMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 DOAŞ - OÜGK PROXY STATEMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207313BIST