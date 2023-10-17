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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.10.2023 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.10.2023
Genel Kurul Tarihi 20.11.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan, nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DOAŞ -OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 DOAŞ -OÜGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 DOAŞ - OÜGK DISCLOSURE DOCUMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 DOAŞ - OÜGK PROXY STATEMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207313


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Altın Ons 1.920 1.920 0,07  
Altın Gr. 1.725 1.725 7,98  
Cumhuriyet 11.933 12.112 83,00  
Tam 11.646 11.748 40,00  
Yarım 5.841 5.896 19,00  
Çeyrek 2.911 2.948 10,00  
Gümüş.Ons 22,77 22,81 0,18  
Gümüş Gr. 20,48 20,51 0,28  
B. Petrol 89,50 89,50 -0,15  
Seans Raporu 18:05
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