***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.10.2023 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.10.2023
Genel Kurul Tarihi 20.11.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan, nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DOAŞ -OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 DOAŞ -OÜGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 DOAŞ - OÜGK DISCLOSURE DOCUMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 DOAŞ - OÜGK PROXY STATEMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207313
BIST