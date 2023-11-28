***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.10.2023Genel Kurul Tarihi 20.11.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan, nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL nakden kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Olağanüstü genel kurul toplantısı evrakları Ticaret Sicili Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, kararlar arasında tescil edilecek madde bulunmamaktadır.Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220667BIST