***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 15.03.2024Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3,Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.12 - Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.- Nakit temettü olarak 9.000.000.000 TL dağıtılmasına ve kar dağıtımına 19.04.2024 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Emir Ali Bilaloğlu 3 (üç) yıl, Sn. Gür Çağdaş 3 (üç) yıl, Sn. Koray Arıkan 3 (üç) yıl ve Sn. Özlem Denizmen Kocatepe 3 (üç) yıl ile Sn. Adnan Memiş (Bağımsız) 2 (iki) yıl ve Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.- Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardım sınırının 500.000.000 TL olarak devam etmesine ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilecek "Hatay Toki Sosyal Konutları" proje maliyetine % 50 oranından katkı yapılmasına karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DOAŞ -GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 DOAŞ -GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 3 DOAŞ -ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273097BIST