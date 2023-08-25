***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
25.08.2023 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
27.07.2016 – 17.11.2016
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geri satın alınan payların içinden şirket sermayesinin % 7'sini temsil eden 15.400.000 adedinin, 262,50 TL / adet fiyat üzerinden % 79,77'si kurumsal yabancı yatırımcılara olmak üzere Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle satışı gerçekleştirilmiştir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DOAS.E 25/08/2023 15.400.000 % 7 262,5 % 2,77 3.886.921.500 Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189759
BIST