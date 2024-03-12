***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi27.07.2016 – 17.11.2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından geri satın alınan ve şirket sermayesinin % 2,77'sini temsil eden 6.085.007 adet kendi payının tamamının kurumsal yatırımcılara satışı, 268 TL / adet fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDOAS.E 12/03/2024 6.085.077 % 2,77 268 % 0 1.571.513.298 Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258191BIST