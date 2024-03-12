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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

12.03.2024 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
27.07.2016 – 17.11.2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından geri satın alınan ve şirket sermayesinin % 2,77'sini temsil eden 6.085.007 adet kendi payının tamamının kurumsal yatırımcılara satışı, 268 TL / adet fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DOAS.E 12/03/2024 6.085.077 % 2,77 268 % 0 1.571.513.298 Bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258191


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JANTS 231,10 39.562.240 % 10,00  
SAMAT 58,85 349.695.240 % 10,00  
DGATE 54,45 115.042.005 % 10,00  
BASCM 14,85 7.659.794 % 10,00  
BANVT 183,70 168.842.313 % 10,00  
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Euro 35,0452 35,0580 % 0,13  
Sterlin 41,7544 41,9637 % -1,09  
Frank 37,1913 37,3777 % -0,95  
Riyal 8,7129 8,7566 % -0,82  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,22 % 0,66  
Platin 924,27 925,27 % 0,66  
Paladyum 1.041,02 1.043,26 % 0,66  
Brent Pet. 82,58 82,58 % 0,66  
Altın Ons 2.162,63 2.162,94 % 0,66  
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