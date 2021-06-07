***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
07.06.2021 08:33
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilmek amacıyla yaptığı başvuru, 27.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmış, karar 04.06.2021 tarihinde şirketimize tebliğ olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940344
BIST
17:201.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:208,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2010,5186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0315
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:20524,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,50
|Açılış
|: 524,49
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ATATP
|29,04
|10.444.439
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.396.606
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.952.920
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.665.607
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|23.945.273
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.506,70
|2.129.884
|% -6,85
|
|DERHL
|5,17
|14.325.408
|% -6,34
|
|TKURU
|205,80
|4.473.855
|% -5,81
|
|THYAO
|14,32
|1.227.861.205
|% 1,99
|
|GARAN
|8,27
|1.219.314.077
|% 2,10
|
|KOZAL
|124,00
|642.475.796
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,77
|524.537.986
|% 0,26
|
|SISE
|8,15
|486.398.962
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.441.120
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|380.222.316
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.219.314.077
|% 2,10
|
|BOBET
|4,09
|431.621.495
|% -3,31
|
|THYAO
|14,32
|1.227.861.205
|% 1,99
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6267
|8,6325
|% -0,40
|
|Euro
|10,5133
|10,5252
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1848
|12,2459
|% -0,41
|
|Frank
|9,5701
|9,6277
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-1,61
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|-0,15
|