***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.02.2021 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909722
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0698
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0688
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05407,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -4,90
|Açılış
|: 407,16
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9618
|6,9659
|% -0,99
|
|Euro
|8,4507
|8,4572
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6544
|9,7028
|% -0,64
|
|Frank
|7,7889
|7,8358
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8504
|1,8597
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,20
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında