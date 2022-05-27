***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.05.2022 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil) İhracı -Süre Sonu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ve 500.000.000-? tavanı bulunan borçlanma aracı ihracına ilişkin İhraç Belgesinin geçerlilik tarihi sona ermiş ve bu izin kapsamında ihraç gerçekleştirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033062
BIST
17:592.439
En Yüksek
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|| -12,00
|Açılış
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17:59965,41
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|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
964,39
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1953
|16,2020
|% -0,90
|
|Euro
|17,3452
|17,3937
|% -0,94
|
|Sterlin
|20,3763
|20,4785
|% -0,83
|
|Frank
|16,8547
|16,9563
|% -0,72
|
|Riyal
|4,3073
|4,3289
|% -0,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,24
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,96
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Seans Raporu
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