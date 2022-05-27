***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil) İhracı -Süre SonuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ve 500.000.000-? tavanı bulunan borçlanma aracı ihracına ilişkin İhraç Belgesinin geçerlilik tarihi sona ermiş ve bu izin kapsamında ihraç gerçekleştirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033062BIST