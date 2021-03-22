***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.,'nin yaptığı ve kurumsal web sitemizde (www.dogusotomotiv.com.tr) linki yer alan basın açıklamasıyla, Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal derecelendirme notunu sırası ile "A+ (Trk)" ve "A-1 (Trk)", görünümleri "stabil", uzun ve kısa vadeli uluslararası yabancı/yerel para derecelendirme notlarını ise sırası ile "BB+" ve "B", görünümlerini "Negatif" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919695BIST