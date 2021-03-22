***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.03.2021 13:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.,'nin yaptığı ve kurumsal web sitemizde (www.dogusotomotiv.com.tr) linki yer alan basın açıklamasıyla, Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal derecelendirme notunu sırası ile "A+ (Trk)" ve "A-1 (Trk)", görünümleri "stabil", uzun ve kısa vadeli uluslararası yabancı/yerel para derecelendirme notlarını ise sırası ile "BB+" ve "B", görünümlerini "Negatif" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919695
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 8,42%
|| 0,6074
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 9,51%
|| 0,8167
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05437,75
En Yüksek
|Değişim
|: 8,13%
|| 32,91
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|25.205.011
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8105
|7,8205
|% 8,42
|
|Euro
|9,3530
|9,4070
|% 9,51
|
|Sterlin
|10,8206
|10,8748
|% 8,50
|
|Frank
|8,4496
|8,5005
|% 9,28
|
|Riyal
|2,0825
|2,0929
|% 8,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-5,98
|
|Altın Gr.
|438
|438
|32,96
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK