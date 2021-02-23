***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılında 6’sı yüz yüze, 15’i grup ve 350’nin üzerinde yatırımcı ile video ve telekonferans yoluyla olmak üzere, toplam 373 yatırımcı kurum ile toplantı yapılmıştır. Dönem içerisinde 4 çoklu katılımlı telekonferans/webinar yapılarak analistler çeyreksel finansallarımız ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823080Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEş anlı olarak web sitemizde İngilizce olarak da belgeler paylaşılmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/investor-relations/investor-relations/general-assembly/related-documents-of-general-assemblyİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBöyle bir durum olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823074 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230 linkinde paylaşılan Genel Kurul sonrası dokümanlarda "İlişkili Taraf İşlemleri"ne ilişkin bilgi verilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823074 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230 linkinde paylaşılan Genel Kurul sonrası dokümanlarda "İlişkili Taraf İşlemleri"ne ilişkin bilgi verilmiştir.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirket web sitemizde http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/bagis-ve-yardim linkinde paylaşılmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme "Madde 16 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden" ulaşılabilir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/hisse-senedi-ve-sirket-bilgileri/kurumsal-bilgi-ve-belgeler linkinden Esas Sözleşme'ye ulaşılabilir.)Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiOlağan Genel Kurul Toplantısı’nda 220.000.000 TL’lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden, 18.573 adet asaleten ve 175.375.382 adet vekaleten olmak üzere toplam 175.393.955 adet hisse temsil edilmiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİmtiyazlı pay bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 75,271.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/kar-dagitimYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni30.03.2020 tarihinde gerçekleşen 2019 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. İlgili metine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230 KAP bildiriminden veya https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler sayfasında ulaşabilirsiniz.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma i 0 % 79,72 % 0,00844 % 79,72 Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurullar bölümünde ilgili geçmiş yıl tutanaklarına http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler linkinden erişilebilir. Toplantı sırasındaki sorular ile bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler Tutanak'ta 11. maddede bilgi paylaşılmıştır. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler) 61 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/denetimden-sorumlu-komite) linkinden Denetimden Sorumlu Komite bilgisine ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/kurumsal-yonetisim-ve-surdurulebilirlik-komitesi) linkinden Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi bilgisine ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi Sistemine Bakış" ile "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/riskin-erken-saptanmasi-komitesi) linkinden Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgisine ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. Ayrı bir Ücret Komitesi bulunmamaktadır, ücret komitesi görevleri de Ücret ve Aday Gösterme omitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Bilgiler" başlığı altında yer verilmektedir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttp://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/ucretlendirmeFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı"Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlığı altında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 8 7Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 20 4 1Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 25 5 12Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 3 3Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi % 75 % 0 1 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi24 Ekim 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında da alternatif firmalar değerlendirilmiş olup bu çalışmanın ARGE firması ile 2019 yılı içerisinde başlamasına karar verilmiştir. 2019 yılı sonunda ARGE firması ile başlayan bu çalışma 2020 yılında tamamlanmış olup sonuçları 14 Mayıs 2020 tarihinde Yönetim Yönetim Kuruluna sunulmuştur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBulunmamaktadır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı2020 yılında Doğuş Otomotiv marka ve departmanlarına ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda toplam 17 adet denetim raporu hazırlanmıştır. İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin sonuçları ve raporları Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYönetim Raporu kısmında "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" bölümünde "İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri" başlığı altında yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıEmir Ali Bilaloğluİcra başkanı / genel müdürün adıEmir Ali BilaloğluYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671579Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871168Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıMevcut Yönetim Kurulu'nda Kadın üye oranı 33% olması sebebiyle böyle bir ek bilgi web sitede paylaşılmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 1si bağımsız olmak üzere 2 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı 33%'tür.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıEMİR ALİ BİLALOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)GÜR ÇAĞDAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2006 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)KORAY ARIKAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)ADALET YASEMİN AKAD İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664215 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)ADNAN MEMİŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823080 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı"Kariyer" Bölümü altında "Tazminat Politikası" başlığında yer almaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/tazminat-politikasiÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDışarıdan bağımsız bir kuruluş tarafından "Etik Hat" başlığı altında takip edilmektedir.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriDoğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı"Çalışan Katılımı" başlığı altında yer almaktadır: http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/calisanlar-ve-is-ortami-2019Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi(üst yönetimin katılımıyla), Ücret ve Aday Gösterme Komitesi, BİRİZ Çalışan Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kurulu başkanına sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiÇalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikasında (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/calisanlar-ve-is-ortami-2019) ve Kariyer - İnsan Kaynakları vizyonu bölümünde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-vizyonu) mevcuttur.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiÇalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası'nda ifade edilmiştir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/calisanlar-ve-is-ortami-2019)İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıEtik İlkelerimiz'e (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/is-etigi-2019/etik-ilkelerimiz-2019) linkinden ve Şirket Etik Kodu'na (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/201761691821781_DogusOtomotiv_-Tr.pdf) linkinden ulaşılabilir.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal Sürdürülebilirlik raporlarına (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-2019) linkinden erişilebilir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir. Politikaya (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/is-etigi-2019/etik-ilkelerimiz-2019) linkinden erişilebilir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/yatirimci-iliskileri-ana-sayfa linkinden ilgili tüm bilgilere "Kurumsal Yönetişim", "Genel Kurullar", "Özel Durum Açıklamaları", "Raporlar ve Sunumlar", "Hisse Senedi ve Şirket Bilgileri" bölümlerinden erişilebilir.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümSermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler bilgisi http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/ortaklik-yapisi/ortaklik-yapisi-grafigi linkinde mevcuttur. Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler listesi ise internet sitemizde mevcut olmayıp, güncel bilgi KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1391-dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s linkinde mevcuttur.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/ana-sayfa) ve İngilizce (http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/home)2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde paylaşılmıştır. Üyelerin bağımsızlık beyanlarına ise "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Kurumsal Yönetşim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı"Kurumsal Yönetşim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin bazıları hakkında bilgilendirme" başlığı altında yer verilmiştir.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler" başlğı altında yer verilmiştir.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme" başlığı altında yer verilmiştir.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket'in doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler" başlığı altında yer verilmiştir.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Kurumsal Sürdürülebilirlik" bölümünde yer verilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı12Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98,67Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıWeb sitemizde paylaşılan Şirket Esas Sözleşmesi "Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları" bölümünde bilgi verilmektedir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/202022810104315_DOASESASSOZLESME_2020.pdf)Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde bulunan "Yönetim Kurulu" başlığı altında ilgili bilgilere yer verilmektedir.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834416Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Adnan Memiş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Adalet Yasemin Akad Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Adalet Yasemin Akad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Halide Müge Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adnan Memiş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adalet Yasemin Akad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Özlem Denizmen Kocatepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Emir Ali Bilaloğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Özlem Denizmen Kocatepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911961BIST