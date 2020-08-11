***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 21:25
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
. Rekabet Kurulu 24.07.2020 tarih 20-35/456-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca, birinci el (sıfır) ikinci el satışı pazarlarında faaliyet gösteren şirketimizin de dahil olduğu distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868202
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1285
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2007
18:058,4700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1457
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4402
18:05444,21
En Yüksek
|Değişim
|: -7,16%
|| -34,24
|Açılış
|: 444,21
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
443,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2039
|7,2092
|% -1,75
|
|Euro
|8,4430
|8,4700
|% -1,69
|
|Sterlin
|9,3673
|9,4143
|% -2,06
|
|Frank
|7,8191
|7,8662
|% -2,03
|
|Riyal
|1,9148
|1,9244
|% -1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-113,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-33,97
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|-4,24
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-1,06
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
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17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem