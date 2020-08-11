***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar. Rekabet Kurulu 24.07.2020 tarih 20-35/456-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca, birinci el (sıfır) ikinci el satışı pazarlarında faaliyet gösteren şirketimizin de dahil olduğu distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868202BIST