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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2021 18:31



***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.02.2021 tarihli açıklamamızda, n11.com ve Doğuş Otomotiv ikinci el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildiği belirtilmişti. Kurumsal firmalar haricinde birçok kuruluşun faaliyet gösterdiği ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı ikinci el araç pazarında Doğuş Otomotiv / DOD markası, kurulduğu günden itibaren kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine, sektördeki yeni eğilimlere göre projeler geliştirmiş ve birçok yeniliği sektöre kazandırmıştır. Türkiye'nin e-ticaret konusunda en büyük oluşumlarından biri olan N11 ile ikinci el araç pazarındaki sektör tecrübesi ve bilgi birikimiyle Doğuş Otomotiv / DOD markası, N11 bünyesinde hayata geçirilen Garaj11 platformu üzerinde ikinci el araç pazarına yeni bir soluk getirme amacıyla işbirliğine gitmeye karar vermişlerdir. Bu kapsamda DOD markasının müşterilerine sunmakta olduğu ve ilgili mevzuatla belirlenen gerekliliklerin temelindeki güven ve hizmetlerdeki kalite anlayışının Garaj11 platformu üzerinden tüketicilerle buluşturulması hedeflenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937046


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