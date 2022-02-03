***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu tarafından Alman otomotiv üreticileri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Audi, Porsche, Volkswagen markaları Türkiye distribütörü olan Şirketimizle ilgisi olmayan soruşturma sonucunda, anılan 5 otomotiv üreticisinin faaliyetlerinin ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmediği ve Türkiye piyasalarında bir etki doğurmadığına Rekabet Kurumu'nca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999318BIST