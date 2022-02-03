***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından Alman otomotiv üreticileri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Audi, Porsche, Volkswagen markaları Türkiye distribütörü olan Şirketimizle ilgisi olmayan soruşturma sonucunda, anılan 5 otomotiv üreticisinin faaliyetlerinin ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmediği ve Türkiye piyasalarında bir etki doğurmadığına Rekabet Kurumu'nca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999318
BIST
10:091.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.962
10:0913,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:0915,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0318
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:09790,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,23
|Açılış
|: 790,08
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler10:07
|PKENT
|406,10
|7.711.059
|% 9,99
|
|TETMT
|335,90
|1.849.817
|% 5,53
|
|FMIZP
|124,30
|3.786.686
|% 4,19
|
|OZGYO
|2,35
|14.035.050
|% 3,98
|
|SUMAS
|78,05
|12.488
|% 3,65
|
|ORCAY
|51,55
|4.717.753
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,24
|164.363.255
|% 0,81
|
|YKBNK
|4,10
|142.235.345
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,31
|66.506.214
|% 0,71
|
|GARAN
|11,92
|62.029.497
|% -0,17
|
|SISE
|13,70
|58.850.820
|% 1,11
|
|YKBNK
|4,10
|142.235.345
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,39
|28.071.968
|% 0,42
|
|TSKB
|1,54
|16.513.088
|% -1,28
|
|ODAS
|1,33
|10.373.828
|% 0,00
|
|THYAO
|27,24
|164.363.255
|% 0,81
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5687
|13,5780
|% 0,06
|
|Euro
|15,5456
|15,5644
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,4193
|18,5117
|% 0,19
|
|Frank
|14,7130
|14,8017
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6116
|3,6297
|% 0,17
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,92
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,61
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|0,06
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|0,31
|