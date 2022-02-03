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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2022 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu tarafından Alman otomotiv üreticileri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Audi, Porsche, Volkswagen markaları Türkiye distribütörü olan Şirketimizle ilgisi olmayan soruşturma sonucunda, anılan 5 otomotiv üreticisinin faaliyetlerinin ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmediği ve Türkiye piyasalarında bir etki doğurmadığına Rekabet Kurumu'nca karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999318


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FMIZP 124,30 3.786.686 % 4,19  
OZGYO 2,35 14.035.050 % 3,98  
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Frank 14,7130 14,8017 % 0,33  
Riyal 3,6116 3,6297 % 0,17  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 1,92  
Altın Gr. 788 788 0,61  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 0,13  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 0,06  
B. Petrol 91,42 91,42 0,31  
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