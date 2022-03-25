***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türkiye genelinde tanıtım, pazarlama ve satış aracılığı faaliyetlerini yürütmekte olduğu Bugatti Marka otomobillerin üreticisi Bugatti Automobiles S.A.S.'ın, ortaklık ve yönetim yapısı değişikliği sonrası Volkswagen Grubu bünyesinden ayrılmış olması sonucu karşılıklı mutabakatla Türkiye Temsilciliği sona erdirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013200BIST