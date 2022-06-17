***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 18:34
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimiz - % 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ'nin 25.250.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022
tarihinde yapılan genel kurulunda alınmış kararla 265.996.000 TL artırılarak 291.246.000 TL'ye çıkarılmıştır.
- % 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ'nin 67.100.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022
tarihinde yapılan genel kurulunda alınmış kararla 443.050.000 TL artırılarak 510.150.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Her iki şirkette de tamamı iç kaynaklardan karşılanarak gerçekleştirilen ve şirketimizin iştirak payı oranlarının aynı kaldığı sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038101
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0327
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3377
En Düşük
17,2421
17:5918,1627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1125
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,77
|Açılış
|: 1.024,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3160
|17,3310
|% 0,19
|
|Euro
|18,0975
|18,1627
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,0487
|21,1543
|% -1,21
|
|Frank
|17,7510
|17,8579
|% -0,43
|
|Riyal
|4,6025
|4,6256
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-18,12
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.785
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.331
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,66
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-5,79
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem