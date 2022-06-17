***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimiz - % 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ'nin 25.250.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022tarihinde yapılan genel kurulunda alınmış kararla 265.996.000 TL artırılarak 291.246.000 TL'ye çıkarılmıştır.- % 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ'nin 67.100.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022tarihinde yapılan genel kurulunda alınmış kararla 443.050.000 TL artırılarak 510.150.000 TL'ye çıkarılmıştır.Her iki şirkette de tamamı iç kaynaklardan karşılanarak gerçekleştirilen ve şirketimizin iştirak payı oranlarının aynı kaldığı sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038101BIST